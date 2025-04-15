Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 16 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 16 апреля обещает меняться в течение суток, сообщает Politeka.

Ночь будет прохладной, с мелким дождем, но к утру ситуация изменится – небо прояснится, и большую часть дня будет без осадков. В ночные часы температура в городе будет колебаться в пределах +8 ... +9 ° C, что уже позволит почувствовать первые весенние признаки. Однако утром температура воздуха поднимется до +13°C, и к обеду столбики термометров достигнут +20°C. Днем температурные показатели будут стабильно держаться на уровне +23°C, что приятно для этого времени года. Вечером температура снизится до +17°C.

За последние 130 лет 16 апреля температура в городе колебалась от минимальных -3°C в 1957 году до максимальных +22°C в 1952 году. То есть в этот раз показатели пересекут рекорд.

Влажность воздуха, которая ночью достигала 95%, постепенно снизится, и к вечеру она составит 64%. Ветер во Львове будет умеренным – его скорость будет меняться от 2,5 м/с в утренние часы до 5,7 м/с днем, что позволит ощущать легкий ветерок. В течение дня будет постепенно снижаться вероятность осадков, и к вечеру дождь составит всего 2%, поэтому горожане смогут наслаждаться преимущественно сухим и теплым днем.

Из народного прогноза погоды, сопровождающего этот период, можно узнать, что наши предки уделяли внимание ледовому покрытию на озерах. Если лед начнет таять, это считалось сигналом к ​​тому, что год будет тяжелым. В этот период садоводы уже начинают активные работы на своих участках, сажая груши, сливы, смородину и другие культуры. Также они приступают к обрезке деревьев и кустов, что позволяет стимулировать их рост и способствует хорошему урожаю.

Этот день будет важным не только для прогноза погоды во Львове на 16 апреля, но и для традиционных весенних работ в садоводстве.

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