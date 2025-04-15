Бесплатное жилье для переселенцев во Львове доступно, и его можно получить по нескольким адресам.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове – это шанс для ВПЛ найти временное убежище в безопасных условиях, сообщает Politeka.

В городе действует несколько возможностей размещения для тех, кто нуждается в поддержке в период войны.

В частности, один из вариантов предполагает проживание в трехкомнатной квартире, где предлагается отдельная комната для женщины от 40 лет. Важно: необходима готовность помогать в уходе за человеком с постоянно нуждающимся в инвалидности. Основные условия – уравновешенность, ответственность и отсутствие зависимостей. Контакт для уточнений: Юрий, телефон – 067 673 29 48.

Также бесплатное жилье для переселенцев во Львове доступно в общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко. Для получения актуальной информации следует обращаться непосредственно в администрацию заведения.

Еще одно проверенное убежище работает по адресу: улица Замарстыновская, 274. Там обеспечивают временную крышу над головой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в дополнительной заботе или защите.

Следует иметь в виду, что количество свободных мест может меняться каждый день. Чтобы избежать недоразумений, рекомендуется заранее позвонить по телефону и узнать об актуальном наличии мест для размещения.

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