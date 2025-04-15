Подорожчання риби у Львові вже позначилося на становищі місцевих мешканців, які змушені шукати більш вигідні варіанти.

Подорожчання риби у Львові останнім часом торкнулося найпопулярніших видів, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчала скумбрія свіжеморожена — середня вартість зросла на 13,75 грн і зараз становить 209,05 за кг. У Megamarket вона коштує 209,10 гривні, у Novus — 209,00. Не відстає й оселедець слабосолоний — він додав 0,70 грн за останній місяць, і середня ціна становить 192,70 за кг. У Auchan його можна знайти за 179 гривень, у Novus — за 184, а у Megamarket — за 215,10.

Також фіксується збільшення вартості коропа: живий можна придбати більше на 2,95 гривні (до 153,05 за кг), патраний — на 2,75 (до 198,05 за кг). У Auchan цінник живого коропа становить 139 за кілограм, у Megamarket — 167,10. Патраний короп найдешевший у Auchan — 169 грн, а найдорожчий — у Megamarket (227,10).

Загалом, подорожчання риби у Львові стосується всіх популярних позицій, хоча темпи росту різняться. Згідно з динамікою споживчих цін, спостерігається стійка тенденція до зростання впродовж останнього місяця, що може бути пов'язано зі збільшенням попиту, сезонністю або логістичними витратами.

Така вартість вдарить по гаманцю споживача, особливо на тлі інших зростань розцінок на продукти. Тож містянам варто придивитися до найбільш вигідгних варіантів, щоб вберегти свій гаманець.

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