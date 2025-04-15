Подорожание рыбы во Львове уже сказалось на положении местных жителей, вынужденных искать более выгодные варианты.

Подорожание рыбы во Львове в последнее время затронуло самые популярные виды, сообщает Politeka.

Больше всего подорожала свежемороженая скумбрия — средняя стоимость выросла на 13,75 грн и сейчас составляет 209,05 за кг. В Megamarket она стоит 209,10 гривны, у Novus – 209,00. Не отстает и селедка слабосоленая — она прибавила 0,70 грн за последний месяц, и средняя цена составляет 192,70 за кг. У Auchan его можно найти за 179 гривен, у Novus – за 184, а у Megamarket – за 215,10.

Также фиксируется увеличения стоимости карпа: живой можно приобрести больше на 2,95 гривны (до 153,05 за кг), патрон – на 2,75 (до 198,05 за кг). У Auchan ценник живого карпа составляет 139 за килограмм, у Megamarket – 167,10. Патраный карп самый дешевый у Auchan – 169 грн, а самый дорогой – у Megamarket (227,10).

В целом подорожание рыбы во Львове касается всех популярных позиций, хотя темпы роста отличаются. Согласно динамике потребительских цен, наблюдается устойчивая тенденция роста в течение последнего месяца, что может быть связано с увеличением спроса, сезонностью или логистическими затратами.

Такая стоимость ощутимо ударят по кошельку потребителя, особенно на фоне других ростов цен на продукты. Поэтому горожанам стоит присмотреться к наиболее выгодным вариантам, чтобы уберечь свой кошелек.

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