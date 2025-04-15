Мобилизация во Львове стала основанием для уголовного дела против директора детского сада, который помогал военнообязанным незаконно выезжать за границу под видом волонтеров, сообщает Politeka.
Как установило следствие, женщина действовала в сговоре с бывшим депутатом областного совета и представителями Львовской областной военной администрации. Они создали схему, которая позволяла мужчинам призывного возраста избегать призыва, оформляя их в качестве волонтеров псевдоблаготворительного фонда.
Для этого директор обращалась во Львовскую ОВА с просьбами внести данные «волонтеров» в систему «Шлях». После выезда из Украины ни один из них не вернулся. В общей сложности из-за этой схемы незаконно выехали девять украинцев.
В суде обвиняемая признала свою вину и заключила соглашение со следствием. Кроме этого, она добровольно перевела 60 тысяч гривен на нужды ВСУ.
Галицкий районный суд признал ее виновной, однако вместо реального срока – пяти лет лишения свободы – назначил один год испытательного срока. Дела сообщников обвиняемой по махинациям в сфере мобилизации во Львове будут рассматриваться отдельно.
Этот случай стал очередным подтверждением того, что попытки незаконных действий не остаются без внимания правоохранителей.
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