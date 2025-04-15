Во время мобилизации во Львове женщина действовала в сговоре с бывшим депутатом областного совета и представителями военной администрации.

Мобилизация во Львове стала основанием для уголовного дела против директора детского сада, который помогал военнообязанным незаконно выезжать за границу под видом волонтеров, сообщает Politeka.

Как установило следствие, женщина действовала в сговоре с бывшим депутатом областного совета и представителями Львовской областной военной администрации. Они создали схему, которая позволяла мужчинам призывного возраста избегать призыва, оформляя их в качестве волонтеров псевдоблаготворительного фонда.

Для этого директор обращалась во Львовскую ОВА с просьбами внести данные «волонтеров» в систему «Шлях». После выезда из Украины ни один из них не вернулся. В общей сложности из-за этой схемы незаконно выехали девять украинцев.

В суде обвиняемая признала свою вину и заключила соглашение со следствием. Кроме этого, она добровольно перевела 60 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Галицкий районный суд признал ее виновной, однако вместо реального срока – пяти лет лишения свободы – назначил один год испытательного срока. Дела сообщников обвиняемой по махинациям в сфере мобилизации во Львове будут рассматриваться отдельно.

Этот случай стал очередным подтверждением того, что попытки незаконных действий не остаются без внимания правоохранителей.

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