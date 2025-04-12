У зв'язку з введенням карантину через пандемію COVID-19 пенсія у Львові жінки була продовжена, після чого сталась переплата.

Пенсійним фондом надавадалася пенсія у Львові з переплатою жінці за період з 2020 по 2022 рік в розмірі 45 561 гривні, повідомляє Politeka.net.

Її вимагають повернути кошти, але вона цього не робить. Про це йдеться у рішенні Личаківського районного суду.

Жінка перебувала на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України Львівської області як отримувачка виплат по інвалідності згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року № 1058-ІУ. Згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) № 843335, виданим 24 квітня 2019 року Личаківською міжрайонною МСЕК.

Жінці була встановлена третя група інвалідності загального захворювання. У зв'язку з введенням карантину через пандемію COVID-19 виплата для в жінки була продовжена на період з 1 травня 2020-ого до 31 березня 2022-ого, незважаючи на те, що її група інвалідності завершилася в травні 2020 року. У результаті цього утворилася переплата - в сумі 45 561 гривня.

Суд ухвалив рішення на користь Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, задовольнивши позов та зобов'язавши жінку повернути надмірно виплачені кошти в сумі 45 561 гривня.

"Для досудового врегулювання спору відповідачці неодноразово направлялися виклики, але кошти так і не були повернуті. Ці обставини підтверджуються доказами, що є в матеріалах справи, і не були спростовані відповідачем. Пенсія у Львові з переплатою була здійснена з вини відповідача, що призвело до надмірної виплати державної соціальної допомоги за період з 1 травня 2020 по 31 березня 2022 в сумі 45 561 гривня. Суд прийшов до висновку, що позов слід задовольнити і стягнути з відповідача зазначену суму," — зазначив суд у своєму рішенні.

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