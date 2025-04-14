Масове відключення ліфтів у Львові тимчасове та пов'язане з ремонтними роботами.

Розпочалося масове відключення ліфтів у Львові через поломки та ремонтні роботи, що були раніше заплановані, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в Гарячій лінії міста, зазначивши, коли обмеження перестануть діяти.

Так, на вулиці Лисеницька, 5/2 потрібна заміна шківа і канатів. Роботи закінчаться лише 23 квітня, тому мешканцям будинку доведеться поки користуватися сходами.

Масове відключення ліфтів у Львові торнулось також вулиць: Петлюри С буд. 2а та Кульпарківська,141/1. Там розпочали заміну основних канатів і комплектуючих. Закінчити планують 23 квітня.

За адресою Симоненка,7/2 обірвало вал основного двигуна АН-160. Спеціалісти вже приступили до усунення неполадок, проте це не зробиться швидко. Ввімкнути планують 25 квітня.

В багатоповерхівці на вулиці Єфремова,79/3 згорів основний двигун, АС-62 на 220V. Запланові роботи завершаться до 25.04.

Мешканців попереджають, що зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує під'їзд, – сфотографуйте його заздалегідь або запишіть.

Якщо такої інформації немає, зверніться до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, з проханням, щоб розмістили контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтової кабіни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Львів'янин вдавав себе за працівника СБУ: суд вирішив його долю.

Також Politeka писала, Щасливі числа на 2025 рік для Левів: як досягти успіху, використовуючи астрологію.

Як повідомляла Politeka, На Львівщині водій маршрутки висадив дитину на мороз: мала посвідчення особи з інвалідністю.