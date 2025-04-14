Массовое отключение лифтов во Львове временное и связанное с ремонтными работами.

Началось массовое отключение лифтов во Львове из-за ранее запланированных поломок и ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Горячей линии города, отметив, когда ограничения перестанут действовать.

Так, на улице Лысеницкая, 5/2 требуется замена шкива и канатов. Работы закончатся только 23 апреля, поэтому жильцам дома придется пока воспользоваться лестницей.

Массовое отключение лифтов во Львове коснулось также улиц: Петлюры С дом. 2а и Кульпарковская, 141/1. Там приступили к замене основных канатов и комплектующих. Закончить планируют 23 апреля.

По адресу Симоненко, 7/2 оборвало вал основного двигателя АН-160. Специалисты уже приступили к устранению неполадок, однако это не сделается быстро. Включить планируют 25 апреля.

В многоэтажке на улице Ефремова, 79/3 сгорел основной двигатель, АС-62 на 220V. Плановые работы завершатся к 25.04.

Жителей предупреждают, что обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей подъезд компании – сфотографируйте его заранее или запишите.

Если такой информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом, с просьбой разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить ее об остановке лифтовой кабины.

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