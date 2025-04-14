Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 15 квітня та розповіли чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 15 квітня попереджає про переважно похмурий день із дощами у другій половині доби, повідомляє Politeka.

Вже з самого ранку небо буде затягнуте хмарами. До обіду опадів не передбачається, однак вдень почнеться дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Температура повітря коливатиметься від +8°С вранці до +16°С у денні години. Вітер спершу буде слабким — до 2–4 м/с, але з настанням вечора можливе його значне посилення — до 47–56 м/с.

Вологість повітря протягом доби залишатиметься високою — від 83% до 91% зранку та до 80% увечері. Це може бути небезпечним для людей, чутливих до погодних змін. Висока вологість повітря може спричиняти у чутливих людей відчуття втоми, головний біль, ускладнене дихання, підвищене потовиділення та загальну слабкість, особливо за умов теплішої температури. Також вона здатна посилювати симптоми у людей із захворюваннями серцево-судинної чи дихальної систем.

Атмосферний тиск буде помірним — близько 738 мм рт. ст.

За народними прикметами, до середини квітня у давнину вже вичерпувалися зимові запаси. У цей день казали: «Ні кришки, ні зерна, ні краплі». Також вважалося, що якщо весняні води течуть повільно, а лід тоне — рік буде тяжким.

Зважаючи на прогноз погоди у Львові на 15 квітня, варто мати при собі парасолю та подбати про захист від вітру. Прогулянки краще планувати на першу половину дня, поки немає сильних опадів.

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