Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 15 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 15 апреля предупреждает о преимущественно пасмурном дне с дождями во второй половине суток, сообщает Politeka.

Уже с самого утра небо будет затянуто облаками. До обеда осадков не ожидается, однако днем ​​начнется мелкий дождь, который к вечеру может усилиться. Температура воздуха будет колебаться от +8°С утром до +16°С в дневные часы. Ветер сначала будет слабым - до 2-4 м/с, но с наступлением вечера возможно его значительное усиление - до 47-56 м/с.

Влажность воздуха в течение суток остается высокой — от 83% до 91% утром и до 80% вечером. Это может быть опасно для людей, чувствительных к погодным изменениям. Высокая влажность воздуха может вызывать у чувствительных людей чувство усталости, головную боль, затрудненное дыхание, повышенное потоотделение и общую слабость, особенно при более теплой температуре. Также она способна усугублять симптомы у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной систем.

Атмосферное давление будет умеренным – около 738 мм рт. ст.

По народным приметам, к середине апреля в древности уже иссякали зимние запасы. В этот день говорили: "Ни крышки, ни зерна, ни капли". Также считалось, что если весенние воды текут медленно, а лед тонет, год будет тяжелым.

Учитывая прогноз погоды во Львове на 15 апреля, стоит иметь при себе зонт и позаботиться о защите от ветра. Прогулки лучше планировать в первую половину дня, пока нет сильных осадков.

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