Українця визнали придатним під час процесу мобілізації у Львові, але він відмовився мати справу із армією.

Мобілізація у Львові продовжується, проте не всі чоловіки готові служити та уникають призову, іноді вони обирають дивні та небезпечні способи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у вироку Сколівського районного суду Львівської області.

За інформацією суду, 20 березня 2024 року українця визнали придатним. Його направили до однієї з військових частин Львівської області.

Однак під час зупинки автобуса, який транспортував мобілізованих, він забрав свої речі і втекнув. Попутними транспортними засобами чоловік повернувся додому, ухилившись від виконання мобілізаційного обов’язку. На судовому засіданні житель Львівщини визнав свою провину та висловив розкаяння.

Він пояснив, що 20 березня 2024 року його торкнулась мобілізація у Львові. Тоді під час зупинки автобуса, що перевозив мобілізованих до місця служби в Збройних силах України, поблизу села Новий Яричів Львівського району, забрав свої речі і самовільно покинув автобус.

Після цього він попутним транспортом повернувся додому. Чоловік також повідомив, що має проблеми з нирками і потребує операції.

Суд, вивчивши матеріали справи, визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років умовного терміну. Рішення суду може бути оскаржене.

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