Під час мобілізації у Львові чоловіка покарали через відмову йти на службу.

У справі щодо мобілізації у Львові Шевченківський районний суд засудив місцевого мешканця до суворогоипокаранні за ухилення від служби після отримання повістки, повідомляє Politeka.

За матеріалами справи №466/5888/24, у серпні 2023 року чоловік, визнаний придатним до військової служби, проігнорував виклик до Територіального центру комплектування.

Під час судового засідання він заперечував провину, заявляючи, що має проблеми зі здоров’ям, не довіряє висновкам військово-лікарської комісії та боїться за своє життя. Також обвинувачений зазначив, що не хоче проходити службу у Збройних Силах України через страх та недовіру до працівників ТЦК.

Суд врахував його пояснення і надав можливість повторно пройти ВЛК, однак чоловік цього не зробив. У результаті його визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку. Ця справа стала ще одним прикладом відповідальності за відмову від мобілізації у Львові під час дії воєнного стану.

Суд наголосив, що уникнення мобілізаційного процесу без законних підстав є кримінальним правопорушенням, яке тягне за собою реальну відповідальність.

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