Украинца признали годным во время процесса мобилизации во Львове, но он отказался иметь дело с армией.

Мобилизация во Львове продолжается, однако не все мужчины готовы служить и избегают призыва, иногда они выбирают странные и опасные способы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в приговоре Сколевского районного суда Львовской области.

По информации суда, 20 марта 2024 украинца признали годным. Его направили в одну из воинских частей Львовской области.

Однако во время остановки автобуса, транспортировавшего мобилизованных, он забрал свои вещи и скрылся. Попутными транспортными средствами мужчина вернулся домой, уклонившись от исполнения мобилизационного долга. На судебном заседании житель Львовщины признал свою вину и выразил раскаяние.

Он пояснил, что 20 марта 2024 его коснулась мобилизация во Львове. Тогда во время остановки автобуса, который перевозил мобилизованных на место службы в Вооруженных силах Украины, вблизи села Новый Яричев Львовского района, забрал свои вещи и самовольно покинул автобус.

После этого он попутным транспортом вернулся домой. Мужчина также сообщил, что имеет проблемы с почками и нуждается в операции.

Суд, изучив материалы дела, признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде трех лет условного срока. Решение суда может быть обжаловано.

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