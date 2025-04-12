Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 13 квітня і розповіли про те, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 13 квітня обіцяє переважно ясну атмосферу без опадів, повідомляє Politeka.

Схід сонця очікується о 06:35, а захід – о 20:14. Температура вночі залишатиметься на рівні +1°C, удень підніметься до +16°C, а ввечері знизиться до +11°C. Вологість повітря варіюватиметься від 93% вночі до 47% вдень, а вітер буде слабким, не перевищуючи 3 м/с. Атмосферний тиск становитиме 738 мм рт. ст. протягом дня.

Варто зауважити, що висока вологість може нести небезпеку для людей. Вона може погіршити самопочуття, ускладнити дихання, сприяти розвитку хвороботворних мікроорганізмів і погіршити якість повітря, що небезпечно для здоров'я.

У цей день не прогнозується дощів, а умови у місті будуть комфортними для прогулянок та проведення часу на свіжому повітрі. Ясне небо та відсутність опадів обіцяють сприятливі умови для активного відпочинку, тому львів’яни можуть насолоджуватись першими теплими променями весняного сонця.

Народний прогноз погоди у Львові на 13 квітня також відзначає важливу роль спостережень за птахами. За стародавніми віруваннями, якщо перелітні птахи хохляться або раптово замовкають, це є сигналом до наближення холодів або грози. Враховуючи те, що на цей день прогнозується ясне небо, можна очікувати, що весна в регіоні буде тривалою та теплою.

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