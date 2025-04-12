Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 13 апреля и рассказали о том, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 13 апреля обещает ясную атмосферу без осадков, сообщает Politeka.

Восход ожидается в 06:35, а закат - в 20:14. Температура ночью будет оставаться на уровне +1°C, днем ​​поднимется до +16°C, а к вечеру снизится до +11°C. Влажность воздуха будет варьироваться с 93% ночью до 47% днем, а ветер будет слабым, не превышая 3 м/с. Атмосферное давление будет составлять 738 мм рт. ст. в течение дня.

Следует заметить, что высокая влажность может представлять опасность для людей. Она может усугубить самочувствие, усложнить дыхание, способствовать развитию болезнетворных микроорганизмов и ухудшить качество воздуха, что опасно для здоровья.

В этот день не прогнозируется дождь, а условия в городе будут комфортными для прогулок и времяпрепровождения на свежем воздухе. Ясное небо и отсутствие осадков сулят благоприятные условия для активного отдыха, поэтому львовяне могут наслаждаться первыми теплыми лучами весеннего солнца.

Народный прогноз погоды во Львове на 13 апреля отмечает важную роль наблюдений за птицами. По древним верованиям, если перелетные птицы хохлятся или внезапно замолкают, это сигнал к приближению холодов или грозы. Учитывая, что на этот день прогнозируется ясное небо, можно ожидать, что весна в регионе будет продолжительной и теплой.

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