Синоптики аже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 12 квітня та розповіли чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 12 квітня обіцяє ясний ранок, але вже вдень та ввечері небо буде похмурим, повідомляє Politeka.

Уночі очікуються температурні показники +3°C, а вранці вони підніметься до +4°C. Вже до обіду температура повітря сягне +7°C, а до вечора – близько +6°C. У другій половині дня вологість повітря поступово зменшуватиметься, а вітер буде помірний, з силою до 3 м/с. За прогнозами, уночі можуть пройти дощі, але вдень і ввечері опадів не очікується. Усі ці погодни зміни свідчать про перехід від ясної ранкової атмосфери до більш хмарного неба.

Особливість цього дня полягає в народному прогнозі: цього дня в давнину було прийнято спостерігати за поведінкою птахів. Якщо дикі качки прилітали жирні, це означало, що весна буде холодною та довгою. Також вважалося, що якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів, слід було чекати швидкого похолодання або навіть снігу. Саме в цей час зазвичай починається активне розпускання бруньок у клена.

Температурні коливання впродовж дня також вказують на можливі зміни в погодних умовах. Цей день буде досить типовим для квітня з його нестабільною, але поступово стабілізуючою температурою. Як і передбачалося, дощі можуть змінюватися на ясність, а потім знову затягнутися хмарами.

Окрім того, за інформацією метеорлогів, впродовж 12 числа, на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1 м, без негативних наслідків.

Відтак, прогноз погоди у Львові на 12 квітня говорить, що цей день варто провести в очікуванні змін.

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