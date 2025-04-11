Синоптики обнародовали прогноз погоды во Львове на 12 апреля и рассказали чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 12 апреля обещает ясное утро, но уже днем ​​и вечером небо будет пасмурным, сообщает Politeka.

Ночью ожидаются температурные показатели +3°C, а утром они поднимутся до +4°C. Уже к обеду температура воздуха достигнет +7°C, а к вечеру – около +6°C. Во второй половине дня влажность воздуха будет постепенно уменьшаться, а ветер будет умеренный, с силой до 3 м/с. По прогнозам ночью могут пройти дожди, но днем ​​и вечером осадков не ожидается. Все эти погодные изменения свидетельствуют о переходе от ясной утренней атмосферы к более пасмурному небу.

Особенность этого дня заключается в народном прогнозировании: в этот день старину было принято наблюдать за поведением птиц. Если дикие утки прилетали жирные, это означало, что весна будет холодная и длинная. Также считалось, что если внезапно заканчивалась тяга вальдшнепов, следовало ожидать быстрого похолодания или снега. Именно в это время обычно начинается активное распускание почек у клена.

Температурные колебания также указывают на возможные изменения в погодных условиях. Этот день будет достаточно типичным для апреля с его нестабильной, но постепенно стабилизирующей температурой. Как и предполагалось, дожди могут сменяться ясностью, а затем снова затянуться облаками.

Кроме того, по информации метеорлогов, на протяжении 12 числа на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1 м, без негативных последствий.

Следовательно, прогноз погоды во Львове на 12 апреля говорит, что этот день следует провести в ожидании перемен.

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