Безкоштовне житло для переселенців у Львові доступне в шелтерах, гуртожитках і приватних квартирах,дізнайтесь, куди звертатися по допомогу.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові є важливою формою підтримки для українців, які втратили свої домівки через повномасштабну війну, повідомляє Politeka.

У місті діють кілька варіантів тимчасового та довгострокового проживання, які допомагають людям повернутися до більш стабільного життя.

Один із варіантів — проживання для жінок віком від 40 років у трикімнатній квартирі. Кожній мешканці надається окрема кімната, а також пропонується допомога по догляду за лежачими людьми з інвалідністю. Основна вимога — відсутність шкідливих звичок та адекватна поведінка. Усі, хто зацікавлений, можуть звернутися за детальною інформацією до Юрія за телефоном: 067 673 29 48. Таке помешкання стане надійним прихистком для жінок, які опинилися в скрутному становищі.

Інша можливість — університетські гуртожитки, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут надають місця для тимчасового проживання ВПО. Щоб дізнатися про наявність вільних кімнат, необхідно звертатися безпосередньо до адміністрації навчального закладу.

Ще один варіант — спеціалізовані шелтери, зокрема притулок на вул. Замарстинівській, 274. Він розрахований на людей, які опинилися в особливо складних життєвих обставинах. У таких шелтерах також надають безкоштовне житло для переселенців у Львові, що дозволяє отримати тимчасовий прихисток у безпечному середовищі.

Ситуація з наявністю місць змінюється щодня, тому перед приїздом важливо попередньо зателефонувати та уточнити актуальну інформацію.

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