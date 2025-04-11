Перевізники закликали до підвищення тарифів на проїзд в Львові та подари на розгляд міської влади нові ціни

Приватні перевізники закликали до підвищення тарифів на проїзд у Львові в маршрутках та трамваях, аргументуючи це зростанням витрат за останній рік, повідомляє Politeka.net.

Іван Велійка, голова правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів», пояснив, що однією з причин ініціативи стало суттєве зниження пасажиропотоку у місті у першому кварталі 2025 року порівняно з 2024 роком.

Це призвело до зменшення доходів підприємств. Він також зазначив, що близько 25% пасажирів користуються пересадковими квитками, подорожуючи двома маршрутками за ціною одного квитка, і що їм ніхто не компенсує витрати на пересадки.

Перевізники закликали до підвищення тарифів на проїзд у Львові до 16-17 гривень для користувачів ЛеоКарт (зараз 13 гривень), до 20 грн при оплаті банківською карткою (тепер 15 грн) та до 30-50 гривень при готівковій оплаті (зараз 25 грн). Вони вже подали свої розрахунки до міської ради, яка ухвалюватиме остаточне рішення.

За підрахунками Велійка, в порівнянні з першим кварталом 2024 року середній тариф знизився на близько 3,5 грн, в той час як витрати підприємств зросли.

Генеральний директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардак вважає, такій захід є необхідним, і зазначає, що це питання мала б ініціювати не перевізники, а міська влада. Він підкреслює, що перегляд тарифів має здійснюватися щоквартально.

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