Бесплатное жилье для переселенцев во Львове доступно в шелтерах, общежитиях и частных квартирах, узнайте, куда обращаться за помощью.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове является важной формой поддержки для украинцев, потерявших свои дома из-за полномасштабной войны, сообщает Politeka.

В городе действуют несколько вариантов временного и долгосрочного проживания, помогающих людям вернуться к более стабильной жизни.

Один из вариантов – проживание для женщин в возрасте от 40 лет в трехкомнатной квартире. Каждая жительница предоставляет отдельную комнату, а также предлагает помощь по уходу за лежащими людьми с инвалидностью. Основное требование – отсутствие вредных привычек и адекватное поведение. Все, кто заинтересован, могут обратиться за подробной информацией к Юрию по телефону: 067 673 29 48. Такое жилище станет надежным прибежищем для женщин, оказавшихся в затруднительном положении.

Другая возможность – университетские общежития, в частности Львовского национального университета имени Ивана Франко. Здесь предоставляют места для временного проживания ВПЛ. Чтобы узнать наличие свободных комнат, необходимо обращаться непосредственно в администрацию учебного заведения.

Еще один вариант – специализированные шелтеры, в частности приют на ул. Замарстыновской, 274. Он рассчитан на людей, оказавшихся в особо сложных жизненных обстоятельствах. В таких шелтерах также предоставляют бесплатное жилье для переселенцев во Львове, что позволяет получить временное убежище в безопасной среде.

Ситуация с наличием мест меняется каждый день, поэтому перед приездом важно предварительно позвонить по телефону и уточнить актуальную информацию.

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