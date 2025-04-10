Місцеві зіткнулися із тим, що періодичні знижки на товари не перекривають подорожчання молочних продуктів у Львові.

Подорожчання молочних продуктів у Львові залишається болючим питанням для гаманця кожного місцевого, повідомляє Politeka.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі розповів, що хоча переробники намагаються тримати баланс, інфляція диктує своє і подорожчання молочних продуктів стає все помітнішим.

Він зазначив, що нині пастеризована продукція жирністю 2,5% коштує 59 гривень за кілограм — це стільки ж, як і минулого місяця. Але якщо порівняти з минулим роком, то маємо +26% — на 12 більше.

З кефіром та сама історія: 2,5% жирності — в середньому 70, що на 30% більше, ніж у 2024-му. Питний йогурт у пляшках і картоні тримається на рівні 111 гривень, що також на чверть перевищує вартість торік. Для товарів у стаканах — ще більша різниця: 159, а приріст майже на 27.

Подорожчання молочних продуктів у Львові відобразилося і на сметані жирністю 15%, адже вона зросла на 4% лише за останній місяць. Зараз товар коштує 175. Якщо ж згадати, скільки платили торік — маємо +38%. Не обійшлося й без масла. Пачка жирністю 73% (180 г) нині вартує майже 108 — на 45% приріст. А варіант із жирністю 82,5% — уже 118 грн.

Хоча в останній місяць спостерігається деяка стабілізація на ринку, фахівці пов’язують це не зі зниженням інфляційного тиску, а з падінням ціни на сировину — вона вже втратила 18% вартості від грудневих максимумів.

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