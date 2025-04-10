Подорожчання консервів у Львові змушує місцевих жителів порівнювати ціни в магазинах та обирати більш вигідні варіанти.

В квітні 2025 року було зафіксовано значне подорожчання консервів у Львові, повідомляє Politeka.

Найбільше зросли ціни на ікру з кабачків, кукурудзу, оливки та шпроти. Ікру з кабачків (440 г) піднялася до 83,69 грн, що на 12,72 більше, ніж у березні (70,97). Відзначимо, що цінники на цей продукт демонструють стабільне зростання: з 10 березня по 10 квітня 2025 року вартість ікри з кабачків залишалася незмінною — 83,69.

Ціни на кукурудзу цукрову (420 г) також зазнали змін. У березні середня вартість складала 36,33 гривні, а в квітні вона піднялася до 36,60, збільшившись на 0,27. Порівняно з іншими продуктами, кукурудза виявилася однією з менш дорогих.

Оливки Іберіка зелені без кісточки (170 г) також стали дорожчими: їх цінник зріс на 10,00 грн, з 40,27 до 49,90. Такий ріст вартості може бути пов'язаний із коливаннями на ринку імпортних товарів або змінами в вартості транспортування та зберігання продуктів.

Не залишилися поза увагою і шпроти Аквамарин в олії (150 г), ціна на які піднялася з 84,30 гривень до 87,90 грн, збільшившись на 3,60 за місяць. Попри цей ріст, шпроти залишаються досить популярними серед споживачів.

Подорожчання консервів у Львові в квітні 2025 року відображає загальні тенденції ринку товарів харчування. Всі ці зміни свідчать про поступове зростання розцінок на базові харчові продукти, що може вплинути на споживчі звички місцевих жителів.

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