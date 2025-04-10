Подорожание консервов во Львове заставляет местных жителей сравнивать цены в магазинах и выбирать более выгодные варианты.

В апреле 2025 года было зафиксировано значительное подорожание консервов во Львове, сообщает Politeka.

Больше всего выросли цены на икру из кабачков, кукурузу, оливки и шпроты. Икру из кабачков (440 г) поднялась до 83,69 грн., что на 12,72 больше, чем в марте (70,97). Отметим, что ценники на этот продукт демонстрируют стабильный рост: с 10 марта по 10 апреля 2025 стоимость икры из кабачков оставалась неизменной — 83,69.

Цены на кукурузу сахарную (420 г) также претерпели изменения. В марте средняя стоимость составляла 36,33 гривны, а в апреле она поднялась до 36,60, увеличившись на 0,27. По сравнению с другими продуктами кукуруза оказалась одной из менее дорогих.

Оливки Иберика зеленые без косточки (170 г) также стали более дорогими: их ценник вырос на 10,00 грн, с 40,27 до 49,90. Такой рост стоимости может быть связан с колебаниями на рынке импортных товаров или изменениями стоимости транспортировки и хранения продуктов.

Не остались без внимания и шпроты Аквамарин в масле (150 г), цена на которые поднялась с 84,30 гривен до 87,90 грн, увеличившись на 3,60 в месяц. Несмотря на этот рост, шпроты остаются популярными среди потребителей.

Подорожание консервов во Львове в апреле 2025 отражает общие тенденции рынка товаров питания. Все эти изменения свидетельствуют о постепенном росте расценок на базовые пищевые продукты, что может повлиять на потребительские привычки местных жителей.

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