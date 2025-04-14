Жителі Львова відчули серйозне подорожчання кави, одного з найпопулярніших напоїв в Україні.

У Львові фіксується подорожчання кави , дізнайтеся, що відбувається і де купити дешевше, передає Politeka.

Підвищення цін вдарило не лише по гаманцях споживачів, а й у бізнесі: власники кафе та кав'ярень уже переглядають цінники.

Згідно з останніми даними моніторингу, вартість розчинної кави Nescafe Gold (210 г) зросла до 440,30 грн, що на 17,17 грн більше, ніж у лютому (423,13). Залежно від магазину, прайс може змінюватись:

Ашан — від 404 грн

Fozzy - близько 432

Мегамаркет — до 476,50.

Зростання цін у Львові, як і по всій Україні, обумовлене низкою факторів:

Несприятливі погодні умови у країнах-постачальниках — Бразилії та В'єтнамі спостерігаються нерівномірні опади, що призвело до зниження врожаю кавових зерен.

Зниження обсягів поставок на світовий ринок, викликане нестачею зелених зерен, вплинуло на прайс у глобальному масштабі.

Геополітичні та економічні труднощі, включаючи інфляцію та коливання валютних курсів.

Логістичні збої та зростання вартості доставки.

Посилення регуляторних вимог: сертифікації, перевірки та дозволу також збільшують кінцеву вартість продукту.

Що робити покупцям для тих, хто хоче заощадити:

Порівнюйте вартість у різних мережах супермаркетів та онлайн-магазинах.

Слідкуйте за акціями та знижками – особливо у великих мережах.

Розгляньте альтернативні бренди, які можуть бути дешевшими при схожій якості.

Подорожчання кави - це частина глобальної тенденції, але розумний підхід до покупок допоможе зберегти сімейний бюджет.

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