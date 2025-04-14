У Львові фіксується подорожчання кави , дізнайтеся, що відбувається і де купити дешевше, передає Politeka.
Підвищення цін вдарило не лише по гаманцях споживачів, а й у бізнесі: власники кафе та кав'ярень уже переглядають цінники.
Згідно з останніми даними моніторингу, вартість розчинної кави Nescafe Gold (210 г) зросла до 440,30 грн, що на 17,17 грн більше, ніж у лютому (423,13). Залежно від магазину, прайс може змінюватись:
- Ашан — від 404 грн
- Fozzy - близько 432
- Мегамаркет — до 476,50.
Зростання цін у Львові, як і по всій Україні, обумовлене низкою факторів:
Несприятливі погодні умови у країнах-постачальниках — Бразилії та В'єтнамі спостерігаються нерівномірні опади, що призвело до зниження врожаю кавових зерен.
Зниження обсягів поставок на світовий ринок, викликане нестачею зелених зерен, вплинуло на прайс у глобальному масштабі.
Геополітичні та економічні труднощі, включаючи інфляцію та коливання валютних курсів.
Логістичні збої та зростання вартості доставки.
Посилення регуляторних вимог: сертифікації, перевірки та дозволу також збільшують кінцеву вартість продукту.
Що робити покупцям для тих, хто хоче заощадити:
- Порівнюйте вартість у різних мережах супермаркетів та онлайн-магазинах.
- Слідкуйте за акціями та знижками – особливо у великих мережах.
- Розгляньте альтернативні бренди, які можуть бути дешевшими при схожій якості.
Подорожчання кави - це частина глобальної тенденції, але розумний підхід до покупок допоможе зберегти сімейний бюджет.
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