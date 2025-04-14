Жители Львова ощутили на себе серьезное подорожание кофе, одного из самых популярных напитков в Украине.

Во Львове фиксируется подорожание кофе, узнайте, что происходит и где купить дешевле, передает Politeka.

Повышение цен ударило не только по кошелькам потребителей, но и по бизнесу: владельцы кафе и кофеен уже пересматривают ценники.

Согласно последним данным мониторинга, стоимость растворимого кофе Nescafe Gold (210 г) выросла до 440,30 грн, что на 17,17 грн больше, чем в феврале (423,13 ). В зависимости от магазина, прайс может варьироваться:

Auchan — от 404 грн

Fozzy — около 432

Megamarket — до 476,50.

Рост цен во Львове, как и по всей Украине, обусловлен рядом факторов:

Неблагоприятные погодные условия в странах-поставщиках — в Бразилии и Вьетнаме наблюдаются неравномерные осадки, что привело к снижению урожая кофейных зерен.

Снижение объемов поставок на мировой рынок, вызванное нехваткой зелёных зёрен, повлияло на прайс в глобальном масштабе.

Геополитические и экономические трудности, включая инфляцию и колебания валютных курсов.

Логистические сбои и рост стоимости доставки.

Ужесточение регуляторных требований: сертификации, проверки и разрешения также увеличивают конечную стоимость продукта.

Что делать покупателям, для тех, кто хочет сэкономить:

Сравнивайте стоимость в разных сетях супермаркетов и онлайн-магазинах.

Следите за акциями и скидками — особенно в крупных сетях.

Рассмотрите альтернативные бренды, которые могут быть дешевле при схожем качестве.

Подорожание кофе — это часть глобальной тенденции, но разумный подход к покупкам поможет сохранить семейный бюджет.

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