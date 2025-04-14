Во Львове фиксируется подорожание кофе, узнайте, что происходит и где купить дешевле, передает Politeka.
Повышение цен ударило не только по кошелькам потребителей, но и по бизнесу: владельцы кафе и кофеен уже пересматривают ценники.
Согласно последним данным мониторинга, стоимость растворимого кофе Nescafe Gold (210 г) выросла до 440,30 грн, что на 17,17 грн больше, чем в феврале (423,13 ). В зависимости от магазина, прайс может варьироваться:
- Auchan — от 404 грн
- Fozzy — около 432
- Megamarket — до 476,50.
Рост цен во Львове, как и по всей Украине, обусловлен рядом факторов:
Неблагоприятные погодные условия в странах-поставщиках — в Бразилии и Вьетнаме наблюдаются неравномерные осадки, что привело к снижению урожая кофейных зерен.
Снижение объемов поставок на мировой рынок, вызванное нехваткой зелёных зёрен, повлияло на прайс в глобальном масштабе.
Геополитические и экономические трудности, включая инфляцию и колебания валютных курсов.
Логистические сбои и рост стоимости доставки.
Ужесточение регуляторных требований: сертификации, проверки и разрешения также увеличивают конечную стоимость продукта.
Что делать покупателям, для тех, кто хочет сэкономить:
- Сравнивайте стоимость в разных сетях супермаркетов и онлайн-магазинах.
- Следите за акциями и скидками — особенно в крупных сетях.
- Рассмотрите альтернативные бренды, которые могут быть дешевле при схожем качестве.
Подорожание кофе — это часть глобальной тенденции, но разумный подход к покупкам поможет сохранить семейный бюджет.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.
Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.