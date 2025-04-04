Подорожание кофе во Львове стало серьезным ударом по кошелькам местных жителей, сообщает Politeka.

Стоимость популярных продуктов, таких как растворимый напиток и зерна, растет с каждым месяцем, что беспокоит как обычных потребителей, так и владельцев кафе.

Согласно последним данным мониторинга цен стоимость Nescafe Gold объемом 210 граммов увеличилась до 440,30 гривен, что на 17,17 больше, чем в феврале, когда этот продукт стоил 423,13. Стоимость варьируется в зависимости от магазина: от 404 гривен у Auchan до 476,50 у Megamarket.

Как и во многих других городах Украины, подорожание кофе во Львове является результатом нескольких глобальных факторов. Во-первых, на цены повлияли неблагоприятные погодные условия в странах-поставщиках, таких как Бразилия и Вьетнам.

Неравномерные дожди в этих странах значительно снизили урожай, что привело к сокращению объемов поставок зеленых зерен на международные рынки. Уменьшение предложения зерен автоматически повысило стоимость напитка по всему миру.

Кроме того, геополитические изменения, экономические трудности и наблюдаемые во многих регионах логистические ограничения также добавляют затрат к производственным процессам. В результате эти факторы еще больше увеличивают затраты на транспортировку и обработку продукта. В конечном итоге, это сказывается на кошельках обычных покупателей.

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