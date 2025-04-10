Місцеві органи влади впровадили програми фінансової підтримки для військовослужбовців, вона діятиме, поки триває мобілізація у Львові та по всій Україні, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про розмір виплат, які передбачені для військових.

З січня 2024 року в місті діє програма підтримки для військових, за якою одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень можуть отримати особи, які уклали трирічний контракт із десантно-штурмовими військами або військово-морськими силами.

Претендувати на допомогу можуть військовослужбовці, зареєстровані в Львівській міській громаді. Для внутрішньо переміщених осіб є умова: вони повинні перебувати на обліку та проживати у місті не менше року. Додатково, військові, які підписали контракт у 2019-2021 роках, отримують по 25 тисяч гривень одноразової допомоги.

Допоки введена мобілізація у Львові програма підтримки також включає широкий спектр напрямків, що охоплюють матеріальні виплати, соціально-психологічну допомогу, медичне лікування та реабілітацію, фінансові ваучери для розвитку бізнесу, а також допомогу у працевлаштуванні та навчанні, відпочинку та дозвіллі.

"Програма включає дев'ять важливих напрямків, понад 60 заходів підтримки усіх категорій ветеранів війни, захисників і захисниць, їхніх сімей. Це фінансова і юридична підтримка, здоров’я, соціальний супровід, дозвілля, працевлаштування – дуже прості і важливі речі", — каже заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

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