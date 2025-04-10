Местные органы власти внедрили программы финансовой поддержки для военнослужащих, она будут действовать, пока продолжается мобилизация во Львове и по всей Украине, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о размере выплат, предусмотренных для военных.

С января 2024 года в городе действует программа поддержки для военных, по которой одноразовую выплату в размере 50 тысяч гривен могут получить лица, заключившие трехлетний контракт с десантно-штурмовыми войсками или военно-морскими силами.

Претендовать на помощь могут военнослужащие, зарегистрированные во Львовской городской общине. Для внутренне перемещенных лиц есть условие: они должны состоять на учете и проживать в городе не менее года. Дополнительно военные, подписавшие контракт в 2019-2021 годах, получают по 25 тысяч гривен единовременной помощи.

Пока введенная мобилизация во Львове программа поддержки включает широкий спектр направлений, охватывающих материальные выплаты, социально-психологическую помощь, медицинское лечение и реабилитацию, финансовые ваучеры для развития бизнеса, а также помощь в трудоустройстве и обучении, отдыхе и досуге.

"Программа включает девять важных направлений, более 60 мер для всех категорий ветеранов войны, защитников и защитниц, их семей. Это финансовая и юридическая поддержка, здоровье, социальное сопровождение, досуг, трудоустройство - очень простые и важные вещи", - говорит заместитель городского головы Львова из гумани.

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