Несмотря на высокие средние цены на рынке недвижимости, аренда квартир во Львове все еще может быть достаточно бюджетной, сообщает Politeka.

Некоторые варарианты позволяют снять жилье всего за 4-5 000 гривен в месяц, хотя условия проживания существенно отличаются в зависимости от конкретного предложения.

Вариант за 5 тысяч доступен, хотя выбор таких предложений довольно ограничен. Например, за 4 тысячи гривен можно снять однокомнатную во Франковском районе с мебелью и бытовой техникой. Однако арендодатель указывает, что за такую ​​сумму жилье сдается только одному человеку.

По схожей цене в том же районе можно найти вариант с печным отоплением и собственной придомовой территорией. В Шевченковском районе предлагается комната в формате отдельных апартоаментов площадью 19,4 м², но с условием совместного пользования ванной и кухней.

Еще один бюджетный вариант – апартаменты в царском доме недалеко от центра. Она обойдется в 4,3 тысячи гривен, имеет косметический ремонт и необходимую мебель. В то же время владелец устанавливает определенные ограничения в отношении жителей.

Интересные предложения есть и в Сиховском районе. К примеру, жилье гостиничного типа площадью 25 м² можно снять за 4,5 тысячи гривен. Она оборудована мебелью, но не имеет классической кухни – лишь минимальную зону для приготовления пищи на общей рецепции.

В целом аренда квартир во Львове остается дорогой – средняя стоимость однокомнатного жилья в марте составляла 17 000. Впрочем, на рынке можно найти бюджетные предложения, хотя их выбор ограничен.

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