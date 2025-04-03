В медіа з'явилася інформація, про можливе подорожчання проїзду у Львові - місцевий чиновник розкрив нюанси.

Під час засідання транспортної комісії Львівської міської ради обговорювали питання можливого подорожчання проїзду у Львові в громадському транспорті, повідомляє Politeka.net.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило розкрив декілька важливих деталей.

Нагадаємо, чинні тарифи залежать від способу оплати:

електронний квиток «Леокарт» – 13 грн,

банківська картка – 15 грн,

готівка – 25 грн.

Місцевий чиновник спростував інформацію, що з'явилася в медіа, про можливе піднятті ціні до 30 гривень. Водночас він зазначив, що частка готівкових оплат за останні місяці суттєво скоротилася і наразі становить лише близько 7%.

«Наш базовий принцип, що "Леокарт" має бути найдешевший, банківська картка посередині і відповідно готівкові оплати мають бути найдорожчі. І цей принцип має бути збережений. І плюс верхню планку, я вважаю недоцільно рухати. Виходячи з тих двох критеріїв зараз і визначаємо.... », – заявив Олег Забарило.

Зважаючи на коментар чиновника, можливе подорожчання проїзду у Львові торкнеться саме безготівкових розрахунків, зокрема оплати через «Леокарт» і банківські картки, тоді як вартість готівкового проїзду залишиться без змін.

Джерело.

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