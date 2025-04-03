В апреле 2025 года наблюдается подорожание рыбы во Львове , сообщает Politeka.

Так, стоимость карпа живого снизилась по сравнению с мартом, а именно на 4,50 грн, и сейчас составляет 145,55. Однако некоторые магазины, как Megamarket, продолжают продавать карпа по более высоким ценам — 152,10 за 1 кг.

Другие рыбные продукты также претерпели изменения в стоимости. Карп потронутый в апреле стоит 189,05 гривен за 1 кг, что на 6,20 меньше по сравнению с мартом. В магазинах Auchan ценник на этот продукт составляет 169,00, а в Megamarket – 209,10 грн.

Цены на селедку слабосоленую остаются достаточно стабильными, но уменьшились на 4,27 гривен в месяц. Средняя ценник на сельдь сейчас составляет 192,70 грн за 1 кг. В то же время свежемороженая скумбрия подорожала на 4,10 гривен, достигнув стоимости 209,05 за 1 кг.

Подорожание рыбы во Львове, в частности, на популярные виды, предоставляет потребителям определенные трудности в планировании бюджета на питание. Цены на рыбу и морепродукты остаются под давлением экономической ситуации, поэтому следует следить за изменениями в ценовой политике магазинов.