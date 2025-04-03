Во время заседания транспортной комиссии Львовского городского совета обсуждали вопросы возможного подорожания проезда во Львове в общественном транспорте, сообщает Politeka.net.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило раскрыл несколько важных деталей.

Напомним, действующие тарифы зависят от способа оплаты:

электронный билет «Леокарт» – 13 грн,

банковская карта – 15 грн,

наличные – 25 грн.

Местный чиновник опроверг появившуюся в медиа информацию о возможном поднятии цен до 30 гривен. В то же время, он отметил, что доля наличных оплат за последние месяцы существенно сократилась и сейчас составляет лишь около 7%.

«Наш базовый принцип, что "Леокарт" должен быть самым дешевым, банковская карта посередине и соответственно наличные оплаты должны быть самыми дорогими. И этот принцип должен быть соблюден. И плюс верхнюю планку, я считаю нецелесообразным двигать. Исходя из тех двух критериев сейчас и определяем... », – заявил Олег Забарило.

Принимая во внимание комментарий чиновника, возможное подорожание проезда во Львове коснется именно безналичных расчетов, в частности оплаты через «Леокарт» и банковские карты, тогда как стоимость наличного останется без изменений.

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