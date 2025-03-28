Подорожчання пального у Львові відзначилося на бензині та дизелі, повідомляє Політека.

З 27 березня вартість деяких видів збільшилась. Так, бензин А-95 преміум зріс на 1 копійку і зараз коштує 59,23 за літр. Водночас ціни на А-95 і А-92, дещо впали і змінилися на 1 гривню: 55,67 та 52,61 відповідно.

Подорожчання пального у Львові також відобразилося на дизелі. Тепер автолюбителям доведеться платити за нього на 2 гривні більше — 54,38 грн за літр. Для багатьох водіїв це може стати неприємним сюрпризом, адже навіть невеликі коливання впливають на загальні витрати.

Найбільш привабливим для українців залишається автогаз, вартість якого трохи знизилася — на 1 копійку, тепер він коштує 36,32. Це може стати вигідною альтернативою для тих, хто шукає способи зекономити.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що подібна ситуація відбувається і в Запоріжжі. Там ми показали, як відрізняються показники на різних заправках міста і де купувати буде найвигідніше. Детальніше про це можна прочитати в статті за прямим посиланням.

Раніше повідомлялося, що в місті надається у вигляді компенсацій за різні потреби, такі як оздоровлення, лікування або навіть поховання.

Про це йдеться у статті 169.4.1 таки Податкового кодексу України. Кошти надаються працівникам відповідно до умов колективного чи трудового договору.

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