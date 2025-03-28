Подорожчання пального у Львові відзначилося на бензині та дизелі, повідомляє Політека.

З 27 березня вартість деяких видів збільшилась. Так, бензин А-95 преміум зріс на 1 копійку і зараз коштує 59,23 за літр. Водночас ціни на А-95 і А-92, дещо впали і змінилися на 1 гривню: 55,67 та 52,61 відповідно.

Подорожчання пального у Львові також відобразилося на дизелі. Тепер автолюбителям доведеться платити за нього на 2 гривні більше — 54,38 грн за літр. Для багатьох водіїв це може стати неприємним сюрпризом, адже навіть невеликі коливання впливають на загальні витрати.

авто, паливо, заправка

Найбільш привабливим для українців залишається автогаз, вартість якого трохи знизилася — на 1 копійку, тепер він коштує 36,32. Це може стати вигідною альтернативою для тих, хто шукає способи зекономити.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що подібна ситуація відбувається і в Запоріжжі. Там ми показали, як відрізняються показники на різних заправках міста і де купувати буде найвигідніше. Детальніше про це можна прочитати в статті за прямим посиланням.

Раніше повідомлялося, що в місті надається у вигляді компенсацій за різні потреби, такі як оздоровлення, лікування або навіть поховання.

Про це йдеться у статті 169.4.1 таки Податкового кодексу України. Кошти надаються працівникам відповідно до умов колективного чи трудового договору.

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