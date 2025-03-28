Подорожание горючего во Львове отличилось на бензине и дизеле, сообщает Политека.

С 27 марта стоимость некоторых видов увеличилась. Так, бензин А-95 премиум вырос на 1 копейку и сейчас стоит 59,23 за литр. В то же время цены на А-95 и А-92 несколько упали и изменились на 1 гривну: 55,67 и 52,61 соответственно.

Подорожание горючего во Львове также отразилось на дизеле. Теперь автолюбителям придется платить за него на 2 гривны больше – 54,38 грн за литр. Для многих водителей это может оказаться неприятным сюрпризом, ведь даже небольшие колебания влияют на общие затраты.

Наиболее привлекательным для украинцев остается автогаз, стоимость которого немного снизилась – на 1 копейку, теперь он стоит 36,32. Это может стать выгодной альтернативой для ищущих способы сэкономить.

Напомним, ранее мы также писали о том, что подобная ситуация происходит и в Запорожье. Там мы показали, как отличаются показатели на разных заправках города и где покупать будет выгоднее всего. Подробнее об этом можно прочитать в статье по прямой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что в городе предоставляется в виде компенсаций за разные потребности, такие как оздоровление, лечение или даже погребение.

Об этом говорится в статье 169.4.1 Налогового кодекса Украины. Средства предоставляются работникам в соответствии с условиями коллективного или трудового договора.

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