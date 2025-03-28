Подорожание горючего во Львове отличилось на бензине и дизеле, сообщает Политека.

С 27 марта стоимость некоторых видов увеличилась. Так, бензин А-95 премиум вырос на 1 копейку и сейчас стоит 59,23 за литр. В то же время цены на А-95 и А-92 несколько упали и изменились на 1 гривну: 55,67 и 52,61 соответственно.

Подорожание горючего во Львове также отразилось на дизеле. Теперь автолюбителям придется платить за него на 2 гривны больше – 54,38 грн за литр. Для многих водителей это может оказаться неприятным сюрпризом, ведь даже небольшие колебания влияют на общие затраты.

авто, топливо, заправка

Наиболее привлекательным для украинцев остается автогаз, стоимость которого немного снизилась – на 1 копейку, теперь он стоит 36,32. Это может стать выгодной альтернативой для ищущих способы сэкономить.

Напомним, ранее мы также писали о том, что подобная ситуация происходит и в Запорожье. Там мы показали, как отличаются показатели на разных заправках города и где покупать будет выгоднее всего. Подробнее об этом можно прочитать в статье по прямой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что в городе предоставляется в виде компенсаций за разные потребности, такие как оздоровление, лечение или даже погребение.

Об этом говорится в статье 169.4.1 Налогового кодекса Украины. Средства предоставляются работникам в соответствии с условиями коллективного или трудового договора.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.