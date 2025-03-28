Подорожчання яєць у Львові вже відчувається, однак експерти прогнозують, що найближчим часом ситуація може змінитися.

Подорожчання яєць у Львові відбулося через традиційне зростання цін весною, повідомляє Політека.

Як повідомив експерт Олег Катеринич, директор Державної дослідної станції птахівництва в ефірі каналу "Київ24", через півтора-два місяці варто очікувати значного падіння вартості цього продукту. Зазначимо, що ціна може коливатися в межах 4,5–5 гривень за штуку.

Говорячи про подорожчання яєць у Львові, він зазначив, що у літній період їх вартість була на рівні 2,5 гривні за одиницю, однак наразі покупцям доводиться платити значно більше. Це пов'язано з тим, що виробники встановлюють середньорічну вартість, а навесні традиційно відбувається різкий стрибок у ціні.

На сьогодні ціна на десяток варіюється в залежності від супермаркету. Наприклад, у мережі Auchan їх можна придбати за 57 гривень, в АТБ - 67,50 грн, а в Сільпо — 64,99 грн.

До слова, економічний експерт Олег Пендзин зазначив, що зростання інфляції в країні буде продовжуватися. Однією з причин подорожчання продуктів є зростання вартості енергоресурсів, а також залежність від імпорту та поганий врожай минулого року.

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