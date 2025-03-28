У прогнозі погоди у Львові на 29 березня синоптики обіцяють хмарний день без опадів і комфортну температуру.

Прогноз погоди у Львові на 29 березня передбачає мінливі, але досить приємні умови, повідомляє Politeka.

Від ранку й до вечора небо буде вкрите щільними хмарами, проте дощ не передбачається. Вранці температура повітря складе +4…+5°C, а вдень потепліє до комфортних +14…+15°C.

Вітер протягом дня помірний, із поривами до 9 м/с у післяобідню пору. Атмосферний тиск залишиться стабільним — 734 мм рт. ст., а вологість повітря знизиться від 85% зранку до 38% удень. Увечері температура опуститься до +8°C, але завдяки слабкому вітру відчуватиметься комфортно.

Теплі умови є доброю ознакою на майбутню весну: якщо сонячний день проганяє сніг, варто очікувати врожайного літа. Львів’яни здавна помічали, що весна, яка розпочалася з ясних днів, приносить багато сонця й тепла.

Історично цей день демонстрував контрастну атмосферу: максимальна температура у Львові зафіксована у 2017 році (+19°C), а мінімальна — у 1952 році (-7°C). На щастя, цьогоріч прогноз погоди у Львові на 29 березня обіцяє теплі й сухі умови, що сприяє весняним прогулянкам і гарному настрою. Тож синоптики радять містянам скористатися цим часом і провести час з рідними та близькими на свіжому повітрі.

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