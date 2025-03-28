В прогнозе погоды в Киеве на 29 марта синоптики обещают облачный день без осадков и комфортную температуру.

Прогноз погоды во Львове на 29 марта предполагает меняющиеся, но достаточно приятные условия, сообщает Politeka.

С утра и до вечера небо будет покрыто плотными облаками, однако дождь не ожидается. Утром температура воздуха составит +4...+5°C, а днем ​​потеплеет до комфортных +14...+15°C.

Ветер в течение дня умеренный, с порывами до 9 м/с в послеобеденное время. Атмосферное давление останется стабильным – 734 мм рт. ст., а влажность воздуха снизится от 85% с утра до 38% днем. Вечером температура опустится до +8°C, но благодаря слабому ветру будет чувствоваться комфортно.

Теплые условия являются хорошим признаком предстоящей весной: если солнечный день прогоняет снег, следует ожидать урожайного лета. Львовяне издавна замечали, что начавшаяся с ясных дней весна приносит много солнца и тепла.

Исторически этот день демонстрировал контрастную атмосферу: максимальная температура во Львове была зафиксирована в 2017 году (+19°C), а минимальная — в 1952 году (-7°C). К счастью, прогноз погоды во Львове на 29 марта обещает теплые и сухие условия, что способствует весенним прогулкам и хорошему настроению. Так что синоптики советуют горожанам воспользоваться этим временем и провести время с родными и близкими на свежем воздухе.

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