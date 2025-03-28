Грошова допомога у Львові надається у вигляді компенсацій за різні потреби, такі як оздоровлення, лікування чи навіть поховання, повідомляє Політека.

Про це йдеться у статті 169.4.1 Податкового Кодексу України. Кошти надаються працівникам відповідно до умов колективного або трудового договору.

Важливим моментом є те, що сума залежить від обставин і є обмеженою законодавчими нормами. За словами експертів, її можуть отримати особи, які звертаються з відповідною заявою до керівництва компанії, вказавши причину звернення — це може бути лікування, оздоровлення або інші невідкладні витрати. Зазвичай гроші нараховуються разом із заробітною платою.

У 2025 році грошова допомога у Львові не може перевищувати 4,24 тисячі гривень, відповідно до норм Податкового кодексу. Працівник може отримати її лише один раз на рік. Важливо, що вона не підлягає оподаткуванню.

Для того щоб її взяти, громадянин має подати заяву на щорічну відпустку, оскільки ці гроші зазвичай виплачуються разом із відпускними. Також важливо зазначити, що це можливо і для військовослужбовців.

Це стосується як тих, хто отримав інвалідність внаслідок травм, так і родин військових, що перебувають у складних життєвих ситуаціях, наприклад, вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Для таких випадків також передбачені виплати — від 6 до 12 тисяч гривень, в залежності від обставин.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.