У Львові відзначено подорожчання хліба у березні 2025 року, зокрема, зросли ціни на популярні хлібобулочні продукти.

У березні 2025 року спостерігається подорожчання хліба у Львові, що впливає на споживчі витрати місцевих жителів повідомляє Politeka.

Зокрема, ціна батона Батон Рум'янець нарізка (450 г) в березні 2025 року складає 29,89 грн. Ця вартість не змінилася порівняно з лютим 2025 року, коли середній цінник був 29,57. Проте, "Пшеничний нарізка" (650 г) продовжує дорожчати, і його вартість варіюється від 39,80 гривень до 41,49 залежно від торгової мережі. Середня ціна на цей товар нарізка зросла на 1,90 грн у порівнянні з лютим, коли вона становила 38,79.

Що стосується пшеничного Цар нарізка (600 г), то його цінник залишився стабільною і коливається в межах 40,81 гривень. Однак на житній Riga Бородинівський (300 г) розцінки дещо зросли: на початку березня цей продукт коштував 44,90 грн, але вже на кінець місяця його вартість досягла 45,83 у деяких магазинах. Середня ціна на житній продукт за останній місяць зросла на 2,73 грн.

Загалом, подорожчання хліба у Львові стало відчутним для місцевих жителів, що робить цей продукт менш доступним для деяких категорій населення. Однак, варто зауважити, що підвищення вартості цього товару є лише частиною загального тренду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.