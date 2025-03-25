Подорожчання м'яса у Львові відобразилося у зростанні цін на різні види курятини, повідомляє Політека.

Згідно з останнім моніторингом Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), ціни на курятину у березні 2025 року в середньому зросли на 3 гривні.

Найбільше зросла вартість стегна, яке в середньому коштує 125 грн за кілограм. Це на 19% дорожче порівняно з березнем 2024 року, коли цей же продукт можна було купити за 105.

У супермаркетах міста вартість кілограма стегенець варіюється від 114 до 219 грн, залежно від виробника. В порівнянні з 2023 роком, подорожчання м'яса у Львові відбулося на 23%.

Тушка також виросла в ціні. У цьому місяці її вона в середньому коштує 94,1 гривні, що на 13,37% більше, ніж у березні минулого року (83 гривні). За місяць ціна на тушку зросла на 8,5. У супермаркетах цінники варіюються від 79,2 до 131, залежно від виробника.

Що стосується філе, то наразі воно коштує в середньому 185. Це на 17,08% більше, ніж у цей же період минулого року, коли його продавали за 158. Протягом останнього місяця вартість зросла на 6 гривень (3,35%). Вартість в супермаркетах наразі коливається від 174 до 275 за кілограм.

Явище пояснюється високою вартістю кормів для тварин, кажуть експерти.

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