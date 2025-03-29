Во Львове отмечалось подорожание хлеба в марте 2025 года, в частности, выросли цены на популярные хлебобулочные продукты.

В марте 2025 года наблюдается подорожание хлеба во Львове , что влияет на потребительские расходы местных жителей, сообщает Politeka.

В частности, цена батона Батон Румянец нарезка (450 г) в марте 2025 составляет 29,89 грн. Эта стоимость не изменилась по сравнению с февралем 2025 г., когда средний ценник был 29,57. Однако "Пшеничный нарезка" (650 г) продолжает дорожать, и его стоимость варьируется от 39,80 до 41,49 в зависимости от торговой сети. Средняя цена на этот товар вырезка выросла на 1,90 грн по сравнению с февралем, когда она составляла 38,79.

Что касается пшеничного Царя нарезка (600 г), то его ценник остался стабильным и колеблется в пределах 40,81 гривен. Однако на ржаной Riga Бородиновский (300 г) расценки несколько выросли: в начале марта этот продукт стоил 44,90 грн, но уже к концу месяца его стоимость достигла 45,83 в некоторых магазинах. Средняя цена на ржаной продукт за последний месяц выросла на 2,73 грн.

В целом подорожание хлеба во Львове стало ощутимым для местных жителей, что делает этот продукт менее доступным для некоторых категорий населения. Однако следует отметить, что повышение стоимости этого товара является лишь частью общего тренда.

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