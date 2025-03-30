Подорожчання фруктів у Львові, зокрема апельсинів, бананів та лимонів, вплинуло на ціни в місцевих магазинах.

У березні знову зафіксовано подорожчання фруктів у Львові, повідомляє Politeka.

Так, середні ціни на апельсини, банани та інші популярні фрукти зросли за останній місяць. Станом на 26 березня 2025 року середній цінник апельсинів тримається на рівні 70,90 грн/кг, що на 12,95 вище, ніж місяць тому. Знайти апельсини можна в різних магазинах: в Ашані вони коштують 52,90 грн/кг, а в Мегамаркеті — 88,90. Таке зростання розцінок на апельсини стало наслідком загального підвищення вартості фруктів.

Банани подорожчали на 10,55 гривень за місяць, їхня середня вартість наразі становить 77,45. Найдешевші банани продаються в Метро — по 71,90 гривень, тоді як у Мегамаркеті ціна сягає 87,90. Виноград, який у лютому коштував 256,74, зменшився в ціні на 33 і наразі продається по 239,50 у багатьох магазинах.

Цінники на лимони також не залишаються стабільними — кілограм коштує 113,90 грн, що на 43,46 більше, ніж місяць тому. Найдешевші лимони можна купити в Novus по 99,00, а найдорожчі — в Мегамаркеті по 128,80.

Особливої ​​уваги заслуговує зростання вартості мандаринів, адже вони тепер вартують на 12,74 грн більше і придбати їх можна за 81,90 гривень за кілограм.

Подорожчання фруктів у Львові є актуальною темою для багатьох мешканців, які вже відчувають ці зміни на собі.

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