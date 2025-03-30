Подорожание фруктов во Львове, в том числе апельсинов, бананов и лимонов, повлияло на цены в местных магазинах.

В марте снова зафиксировано подорожание фруктов во Львове , сообщает Politeka.

Да, средние цены на апельсины, бананы и другие популярные фрукты выросли за последний месяц. По состоянию на 26 марта 2025 средний ценник апельсинов держится на уровне 70,90 грн/кг, что на 12,95 выше, чем месяц назад. Найти апельсины можно в разных магазинах: в Ашане они стоят 52,90 грн/кг, а в Мегамаркете – 88,90. Такой рост расценок на апельсины явился следствием общего повышения стоимости фруктов.

Бананы подорожали на 10,55 гривен в месяц, их средняя стоимость составляет 77,45. Самые дешевые бананы продаются в Метро – по 71,90 гривен, тогда как в Мегамаркете цена достигает 87,90. Виноград, который в феврале стоил 256,74, снизился в цене на 33 и сейчас продается по 239,50 во многих магазинах.

Ценники на лимоны также не остаются стабильными — килограмм стоит 113,90 грн, что на 43,46 больше месяца назад. Самые дешевые лимоны можно купить в Novus по 99,00, а самые дорогие – в Мегамаркете по 128,80.

Особого внимания заслуживает рост стоимости мандаринов, ведь они теперь стоят на 12,74 грн больше и приобрести их можно за 81,90 гривен за килограмм.

Подорожание фруктов во Львове - актуальная тема для многих жителей, которые уже испытывают эти изменения на себе.

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