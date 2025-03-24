Подорожчання борошна та цукру у Львові виявилося значним, що вплинуло на гаманці місцевих жителів на початку 2025 року.

З початку 2025 року відбулося подорожчання борошна та цукру у Львові, що позначилося на місцевих магазинах, повідомляє Politeka.

Так, ціни на Хуторок пшеничне збільшилися в порівнянні з лютим, де середня вартість 1 кг складала 30,44 грн. На 24 березня 2025 року середня ціна на це борошно досягла 31,39. У різних супермаркетах, зокрема в Novus, цей товар можна придбати за ту ж вартість. Порівняно з лютим 2025 року, ціна піднялася на 0,84 гривень.

Щодо продукту для випічки в упаковці 2 кг, то цінник за останній місяць змінився в різних магазинах міста. У Novus на 23 березня 2025 року ціна становила 54,54 грн, що є свідчить про зростання порівняно із лютим, коли середня вартість була 56,67. За місяць середній цінник на 2 кг борошна зменшилася на 2,06 гривень.

Розцінки на цукор також зазнали змін. Цінник за 1 кг солодкого товару в магазинах становить 33,75 грн. Цей продукт можна придбати за 32,90 в Ашан і Метро, ​​та за 33,59 в Novus. Відповідно до останніх даних, за місяць цукор подешевшав 0,82 у порівнянні з лютим.

Подорожчання борошна та цукру у Львові свідчить про тенденцію змін ринку продуктів, які суттєво впливають на щоденні витрати споживачів. Ці нарощування розцінок на основні продукти є актуальними для жителів міста, які змушені коригувати свої бюджети в умовах змін на ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.