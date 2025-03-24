Подорожчання хліба у Львові у березні 2025 року дещо вдарило по гаманцях місцевих жителів.

У березні 2025 року в Україні зафіксовано подорожчання ціни на хліб та лаваш, повідомляє Politeka.

Згідно з даними, середня цінників лавашу кавказького (230 г) становить 31,90 грн, що залишилося на рівні лютого 2025 року, коли ціна була 30,25. Однак в окремих торгових мережах ціна може варіюватися в межах від 31,90 до 33,50, що призводить до незначного коливання вартості цього продукту.

Окрім того, лаваш Персидський (230 г) подорожчав, піднявшись з 32,36 грн у лютому до 34,13 у березні 2025 року. У різних супермаркетах ціна на цей продукт варіюється від 31,40 гривень у мережі Auchan до 38,99 у Novus.

Середня вартість батону Рум'янець нарізка (450 г) коштує 29,89 гривень, що на 1,30 порявняно з лютим 2025 року. Цінник на пшеничну нарізку (650 г) також зросла на 1,90 грн і тепер становить 40,65. Крім того, житній Рига Бородинівський (300 г) подорожчав на 1,50 гривень і в березні 2025 року коштує в середньому 45,23.

Подорожчання хліба у Львові є частиною інфляційного процесу. Тенденція до зростання цінників на основні продукти харчування є постійною, і вона зумовлена ​​як внутрішніми, так і зовнішніми економічними факторами, такими як підвищення вартості сировини, енергоносіїв, а також зміни в політичному та економічному контексті країни.

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