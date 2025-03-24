Подорожание муки и сахара во Львове оказалось значительным, что повлияло на кошельки местных жителей в начале 2025 года.

С начала 2025 года произошло подорожание муки и сахара во Львове , что сказалось на местных магазинах, сообщает Politeka.

Так, цены на Хуторок пшеничное увеличились по сравнению с февралем, где средняя стоимость 1 кг составляла 30,44 грн. На 24 марта 2025 года средняя цена на эту муку достигла 31,39. В разных супермаркетах, в частности в Novus, этот товар можно приобрести за ту же стоимость. По сравнению с февралем 2025 года цена поднялась на 0,84 гривен.

Относительно продукта для выпечки в упаковке 2 кг, ценник за последний месяц изменился в разных магазинах города. В Novus на 23 марта 2025 года цена составляла 54,54 грн, что свидетельствует о росте по сравнению с февралем, когда средняя стоимость была 56,67. За месяц средний ценник на 2 кг муки уменьшился на 2,06 гривен.

Расценки на сахар также претерпели изменения. Ценник за 1 кг сладкого товара составляет 33,75 грн. Этот продукт можно приобрести за 32,90 в Ашане и Метро, ​​и за 33,59 в Novus. Согласно последним данным, за месяц сахар подешевел 0,82 по сравнению с февралем.

Подорожание муки и сахара во Львове свидетельствует о тенденции изменений рынка продуктов, существенно влияющих на ежедневные расходы потребителей. Эти наращивания расценок на основные продукты актуальны для жителей города, которые вынуждены корректировать свои бюджеты в условиях изменений на рынке.

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