Дізнайтеся, який день обіцяє прогноз погоди у Львові на 25 березня.

Прогноз погоди у Львові на 25 березня порадує містян приємним весняним теплом, повідомляє Politeka.

Попри похмурий ранок, до вечора хмари розійдуться, і над містом засяє сонце. Відповідно до передбачень синоптиків, опадів протягом дня не очікується.

Температура повітря вранці триматиметься на рівні +6...+8°C, вдень підніметься до +13°C, а ближче до вечора знизиться до +7°C. Вологість буде зменшуватися — з ранкових 100% до 57% у післяобідню пору. Атмосферний тиск стабільний — 739 мм рт. ст. Вітер переважно слабкий, 1,5-2,5 м/с.

Прогноз погоди у Львові на 25 березня також супроводжується народними прикметами. Вважається, що цього дня активно сходить сніговий покрив, що дає можливість почати сіяти перші овочі, зокрема редис. У давнину помічали: якщо цього дня стоїть туман — чекай багатого врожаю льону і конопель.

Цікаво, що в цей день відзначалося доволі різноманітними погодними умовами за останні 130 років. Наприклад, у 2015 році рекордно максимальна температура склала +19°C, а в 2013 році було найхолодніше, стовпчики термометрів опустилися до -17°C.

Мешканців закликають насолодитися приємною весняною погодою та не забувати, що теплий час — гарний привід провести день на свіжому повітрі.

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