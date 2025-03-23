Тарифи на газ у Львові дещо різняться, в порівнянні з іншими українськими містами.

Тарифи на газ у Львові дещо різняться, в порівнянні з іншими українськими містами, адже компанія «Львівенергозбут» встановила найвищі ціни для своїх клієнтів, повідомляє Politeka.net.

Станом на березень 2025 року, близько 98% українців продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр, що залишиться в силі до 30 квітня 2025 року.

Ціну встановлено відповідно до угоди з національним постачальником "Нафтогазом", і він, як очікується, не зміниться до кінця поточного опалювального сезону.

Проте ринок в Україні стає все більш різноманітним. Дев'ять альтернативних постачальників пропонують контракти з річними тарифами від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Що стосується щомісячних тарифів, то в окремих випадках вони значно зросли. Деякі постачальники встановлюють вартість від 8,46 до 23 грн за куб. Тарифні розцінки дещо різняться, в порівнянні з іншими українськими містами. Наприклад, компанія "Львівенергозбут" пропонує своїм клієнтам найвищі пропозиції. Так, тарифи на газ у Львові "Львівенергозбут" встановлені на рівні - 10,8 гривні за куб.

Незважаючи на підвищення вартості, лише мала частина українців буде безпосередньо зачеплена змінами, оскільки лише близько 2% домогосподарств використовують газ від постачальників, відмінних від Нафтогазу.

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