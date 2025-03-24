Узнайте, какой день обещает прогноз погоды во Львове на 25 марта.

Прогноз погоды во Львове на 25 марта обрадует горожан приятным весенним теплом, сообщает Politeka.

Несмотря на пасмурное утро, к вечеру тучи разойдутся, и над городом засияет солнце. Согласно предсказаниям синоптиков, осадков в течение дня не ожидается.

Температура воздуха утром будет держаться на уровне +6...+8°C, днем ​​поднимется до +13°C, а ближе к вечеру снизится до +7°C. Влажность будет уменьшаться - с утренних 100% до 57% в послеобеденное время. Атмосферное давление стабильное – 739 мм рт. ст. Ветер преимущественно слабый, 1,5-2,5 м/с.

Прогноз погоды во Львове на 25 марта сопровождается народными приметами. Считается, что в этот день активно сходит снежный покров, что позволяет начать сеять первые овощи, в частности редис. В старину заметили: если в этот день стоит туман — жди богатого урожая льна и конопли.

Интересно, что в этот день отмечалось довольно разнообразные погодные условия за последние 130 лет. К примеру, в 2015 году рекордно максимальная температура составила +19°C, а в 2013 году было самое холодное, столбики термометров опустились до -17°C.

Жителей призывают насладиться приятной весенней погодой и не забывать, что теплое время хороший повод провести день на свежем воздухе.

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