У п'ятницю очікується сонячний день без опадів, про що каже прогноз погоди у Львові на 21 березня.

Прогноз погоди у Львові на 21 березня обіцяє, що температура вдень підніметься до +13°C, а вночі можливі заморозки до -2°C, повідомляє Політека.

За даними синоптиків, цього дня місто зустріне весняне рівнодення під ясним небом, а опадів не передбачається.

Якою буде темпеатура у п'ятницю

За словами метеорологів, ранок у місті буде безхмарним, а впродовж дня небо залишатиметься ясним. Лише ввечері можуть з’явитися незначні хмари. Вночі температура опуститься до -2°C, а вдень очікується від +11°C до +13°C. При цьому, вологість повітря коливатиметься від 37% до 79%, а ймовірність опадів складає лише 2%.

Що кажуть народні повір'я

Прогноз погоди у Львові на 21 березня збігається з днем весняного рівнодення – моментом, коли день і ніч мають однакову тривалість. Це астрономічний початок весни у північній півкулі.

За народними прикметами, якщо у цей день повертаються жайворонки – весна буде теплою. А якщо хмари пливуть високо і швидко – найближчі дні також будуть сонячними.

Синоптики підтверджують, що п'ятниця у місті буде по-справжньому весняною, тож місцеві можуть насолоджуватися теплом і ясним небом.

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